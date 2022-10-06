Україна розширює географію партнерів: Кулеба поїхав у турне по Африці і є перші результати

Україна працює над розширенням кола союзників і для цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушив у турне Африкою. У середу, 5 жовтня, очільник українського МЗС зустрівся з віцепрезидентом Кот-д'Івуару Т’ємоко Мейліє Коне, повідомляє пресслужба відомства.

Т’ємоко Мейліє Коне висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах на тлі російської агресії. Сторони також обговорили кроки задля пожвавлення співпраці двох держав на рівні міжнародних організацій.

«Україна та Кот-д‘Івуар мають спільні зовнішньополітичні пріоритети: мирне співіснування держав, невтручання у внутрішні справи, взаємоповага, сталий економічний розвиток. Ми також протидіємо спільним викликам - найманцям Вагнера, продовольчій кризі, змінам клімату. І спільними зусиллями ми будемо боротися за мир і процвітання наших народів», – наголосив Дмитро Кулеба.