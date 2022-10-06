Жінку засудили за спробу продати гуманітарку, але вона вийшла на волю: деталі рішення

У Вінниці жінці присудили тримання під вартою з визначенням понад 200 тисяч гривень застави.

Як повідомляє пресслужба, Вінницького апеляційного суду, жінка під час війни хотіла продати товари гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Колегія апеляційного суду залишила без змін ухвалу слідчого судді міського суду.

Адвокат у своїй апеляційній скарзі, зокрема, доводив, що майно, яке вилучили за місцем роботи його підзахисної, не є гуманітарною допомогою, продавати його ніхто не планував, а мали передати одній з громадських організацій.

Прокурор же повідомив, що керівник підозрюваної з нею навіть не знайомий.

Як припускає слідство, жінка мала намір реалізувати товари гуманітарної допомоги приблизно на пів мільйона гривень.

Йдеться про кровоспинні турнікети, медичні засоби та медикаменти. Оголошення про їх реалізацію жінка розміщувала на сайті «ОЛХ» та в «Інстаграмі».

Нині 25-річна вінничанка – на волі, оскільки заставу сплатила.