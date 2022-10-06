Російські винищувачі вторглися у простір Польщі та Швеції: терміново піднято авіацію на перехоплення

авіація рф, винищувачі

Військово-повітряні сили Італії підняли літаки-винищувачі для перехоплення чотирьох російських винищувачів у повітряному просторі Польщі, а потім Швеції.

Про це повідомляє ВВС Італії у Twitter.

"Ще один терміновий зліт винищувачів Eurofighter ВПС Італії, що беруть участь у діяльності з охорони повітряного простору в Польщі, для перехоплення чотирьох російських винищувачів після того, як вони увійшли в повітряний простір спочатку Польщі, а потім Швеції, перш ніж вони були змушені повернутися в повітряний простір Калінінграда", - сказано у ньому.

Зазначимо, що наприкінці вересня також повідомлялося, що італійські винищувачі піднялися в повітря для перехоплення російських літаків.

Також додамо, що з 1 серпня німецькі, угорські та італійські винищувачі взяли на себе патрулювання повітря над балтійським регіоном у рамках місії НАТО.

російський літак, військовий літак


Алексей Ионов, politeka.net





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