США перемістили авіаносну ударну групу до берегів Кореї після ракетних запусків КНДР — CNN

США перемістили авіаносну ударну групу ВМС до берегів Корейського півострова, оскільки після серії ракетних запусків Північної Кореї протягом останніх двох тижнів напруга в регіоні загострилася. Про це повідомляє CNN .

Рада національної безпеки Південної Кореї провела екстрене засідання після того, як Північна Корея запустила ще дві балістичні ракети малої дальності, що стало шостим випробуванням за 12 днів.

Рада національної безпеки США попередила, що провокація Північної Кореї зустріне більш потужну відповідь, як продемонструвала передислокація авіаносця USS Ronald Reagan і його ударної групи в Східне море після запуску Пхеньяном ракети, що пролетіла над Японією у вівторок, 4 жовтня.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї також заявив, що американську авіаносну ударну групу буде передислоковано до Японського моря, що характеризується як «дуже незвичайний» крок, який демонструє готовність альянсу Південної Кореї і США рішуче відповідати на будь-які провокації чи загрози з боку Північної Кореї.

Заява Південної Кореї щодо пересування ударної групи ВМС США викликала жорстку реакцію Пхеньяна.

« КНДР спостерігає за тим, як США створюють серйозну загрозу стабільності ситуації на Корейському півострові та поблизу нього, розміщуючи оперативну групу авіаносців у водах біля півострова», — йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Північної Кореї.