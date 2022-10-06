Comedy Club - інструмент Путіна. Коля Сєрга розповів про гумористичні шоу в Росії

Український музикант та боєць ЗСУ Коля Сєрга розповів, що пропаганда в країні-агресорці РФ не обмежується одними лише новинами чи якимись політичними програмами, адже влада Кремля використовує для своїх цілей також і гумористичні шоу. Як пояснює артист, гумор – чудовий спосіб для того, щоб у ненав'язливій формі просунути в маси потрібну думку.

"Comedy Club – один із основних інструментів Путіна. Гумор – це взагалі культурний продукт, який дозволяє потрібному меседжу зайти в обхід твоїх свідомих захистів. Через Comedy Club дуже багато було впроваджень ксенофобії, малих народів, знецінювання – дуже багато меседжів. Comedy Club Production належить до Газпром медіа-холдингу, який є частиною Газпрому, а Газпром належить Путіну. Comedy Club був викуплений і впроваджений, тому що це потужний інструмент", - пояснив детальніше Сєрга у подкасті GLOSTER FM, інформує Апостроф .

Виконавець наголосив, що Росія використовує культуру для того, щоб знецінити переконання людей та перетворити їх на рабів:

"Росія використовує культуру для того, щоб знищити людські цінності свого народу. Бо коли в них немає цінностей, немає духовності, в них немає своєї думки і немає прагнення до кращого життя. Люди розуміють: "ми - г*вно, ми – л*йно, тому не заслуговуємо на щось краще". Вони [російська влада] використовують гумористичні шоу для того, щоб знецінити і зробити рабів. І ми бачимо, що їм це вдалося".

Фото: instagram.com/thekolya

Свою думку стосовно цього знаменитість підсумував висновком про те, чому дуже важливим є контент, який "споживає" людина:

"В нас функція – за допомогою культури підняти свідомість. Підняти свідомість стосовно того, що ми слухаємо, що ми бачимо, що ми сприймаємо. Бо як тільки ми перестанемо думати про те, яким контентом себе завантажуємо, цей контент починає формувати нову особистість всередині нас. Ми стаємо рабами у власному тілі. Тому коли ми свідомо обираємо, що слухати, - ми починаємо вибудовувати свій культурний набір".