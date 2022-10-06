РФ мобілізувала вже понад 213 тисяч осіб, «під удар» потрапили бідні та віддалені регіони — дослідження

21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні. Через два тижні регіони РФ почали звітувати про завершення мобілізаційних заходів. Згідно з результатами дослідження видання «Важные истории» спільно з Conflict Intelligence Team (CIT), за два тижні РФ могла мобілізувати щонайменше 213,2 тисячі осіб у 53 регіонах.

Це відповідає заяві міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, який сказав, що з початку мобілізації до ЗС РФ прибули понад 200 тисяч осіб. Проте дослідники зазначають, що загальна кількість мобілізованих може бути більшою, оскільки немає даних про те, скільки людей мобілізували в 32 регіонах країни. Шойгу стверджував, що мобілізаційні завдання отримали усі суб'єкти РФ .

При цьому, зазначається, що мобілізація вдарила по регіонах Росії нерівномірно. Зокрема, найвищий показник у Красноярського краю, з якого мали відправити на війну 28 тисяч людей — майже 5,5% запасників. Також показник мобілізації досить високий у Бурятії (3,7% запасників), Дагестані (2,6%) та Калмикії (2,2%).

Дослідники вважають, що нерівномірність мобілізації можна пояснити і тим, що у регіонах живе різна кількість запасників із необхідним досвідом.

«Але треба розуміти, що ті, кого хотіли мобілізувати, і ті, кого мобілізують, — це величезна різниця. За фактом мобілізованими виявилися зовсім не ті люди, яких очікувало отримати Міноборони РФ », - пояснюють аналітики, додавши, що російські військкомати змушені проводити мобілізацію в максимально стислі терміни, а колишні контрактники, які завершили службу ще до війни, навряд чи мають бажання потрапити на фронт, оскільки знають про те, що відбувається, від колишніх товаришів по службі.

Мобілізація для бідних

За підрахунками дослідників, у більшості регіонів РФ діє правило: чим бідніші люди живуть у регіоні, тим активніше його торкнулася мобілізація.

Аналітики CIT пояснюють, що найчастіше армія в таких регіонах РФ є одним із небагатьох роботодавців, а також «соціальним ліфтом». Зокрема, у 23 з 26 регіонів, звідки мобілізують людей, доходи населення нижчі від загального рівня в Росії. На думку економістів, російська влада не хоче чіпати більш благополучні регіони через побоювання щодо протестів.

Ще більше загиблих

Регіони РФ , які планують відправити воювати найбільше запасників найсильніше постраждали від війни ще до оголошення мобілізації. Зокрема, Дагестан перебуває на першому місці за кількістю підтверджених загиблих на війні проти України. Ще один такий регіон – Бурятія.

На думку аналітиків, нерівномірна мобілізація може призвести до того, що смертність чоловіків у регіонах РФ , що постраждали найбільше, зросте. За прогнозами дослідників, втрати вбитими та пораненими серед мобілізованих будуть вищими, ніж серед службовців регулярної армії. Це можна пояснити низьким рівнем навчання, «хоча когось справді навчають, але когось і відправляють на фронт без підготовки».

«Ці люди не навчені, не оснащені належним чином, не пройшли бойове злагодження, здебільшого не мають жодного бойового досвіду. Вони не мають чіткого командування, адже весь командний склад теж буде з мобілізованих. На ці 300 тисяч треба було знайти 30 тисяч кадрових, службовців офіцерів. Стільки вільних офіцерів у Росії просто немає, а ті, хто є — значною мірою на фронті», - кажуть експерти.

Чого чекати від мобілізації в РФ

Спочатку Шойгу заявив, що РФ планує поступово мобілізувати 300 тисяч людей. При цьому, через два тижні він повідомив, що вже понад 200 тисяч росіян мобілізовано. Аналітики CIT прогнозують, що навіть коли обіцяні владою РФ 300 тисяч росіян мобілізують, мобілізаційні заходи в країні не зупиняться.

«Ми бачимо, що вони намагаються мобілізувати усі 300 тисяч одразу. Можна було б припустити, що вони розтягнуть це на кілька хвиль, поповнюватимуть потихеньку, але ні. Подальша мобілізація може знадобитися для поповнення втрат. З іншого боку, можливо, що цифри в 1 або 1,2 мільйона [які озвучували ЗМІ] — це ті, кого вони в принципі планують мобілізувати, і більше їм не знадобиться до кінця війни», - зазначають аналітики.

При цьому, на їхню думку, якщо чисельні результати мобілізації в РФ вже близькі до заявлених, то на практиці військкомати набрали зовсім не тих, на кого чекали в Міноборони Росії.