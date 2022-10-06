FT: У США наполягають на визволені Херсона до зими, названі причини, чому це необхідно

Західні союзники застерігають Київ, що дуже скоро погода зіпсується, і визволяти Херсон в таких умовах буде дуже складно, інформує ZN.ua.

FT: У США наполягають на визволені Херсона до зими, названі причини, чому це необхідно
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Чиновники і політики США попереджають, що Україна зіштовхнулася з критичною битвою за території на півдні, яку потрібно закінчити до того, як зима створить несприятливі для боїв умови. Це потрібно зробити, якщо Київ хоче позбавити Росію можливості закріпити контроль над регіоном.

Впродовж останніх днів українська армія швидко просувалася на двох окремих фронтах, визволяючи великі шматки територій на сході і прориваючи ворожі фронти в Херсонській області. Владімір Путін проголосив чотири українські області частиною Росії і почав процес анексії. В Пентагоні кажуть, що Київ повинен скористатися своїм імпульсом на сході, щоб відкинути російські сили, які окупували стратегічно важливі регіони на узбережжі Чорного моря, - пише Financial Times.

«Бойовий сезон закінчується. Українці отримали перевагу і їм потрібно продовжувати свій наступ. В довгостроковій перспективі для України стане катастрофою, якщо Росія зможе відрізати для неї доступ до акваторії від Маріуполя до Одеси. Життєва сила України пов’язана з доступом до Одеси. Тому важливо зберігати наступальну позицію, а не лише вести оборону на півдні», - сказав член Комітету Сенату з закордонних справ від Демократичної партії Кріс Мерфі.

Українська армія провела блискавичний контрнаступ в Харківській області і витіснила російські сили з міста Лиман на Донеччині. Але попри це, західні союзники Києва розглядають визволення Херсона як вирішальне випробування.

«Якщо ви контролюєте Херсон, ви точно можете не дозволити військам дійти до Одеси, а саме цього росіяни й хочуть», - сказав неназваний чиновник США зі сфери оборони.


Лесь Димань, ZN.ua





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