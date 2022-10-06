Кадирову присвоїли найвище звання у російській армії

Чеченський лідер Рамзан Кадиров, союзник президента Владіміра Путіна, заявив у середу, що йому було присвоєно найвище звання в російській армії, саме тоді, коли московські війська зазнали низки поразок на фронті в Україні.

46-річний чеченський лідер сказав, що для нього це «величезна честь».

Кадиров, колишній воєначальник, сказав, що Путін «особисто» поінформував його про це рішення.

"Президент Росії присвоїв мені звання генерал-полковника", - написав Кадиров в Telegram. "Це підвищення для мене".

Звання генерал-полковника є третім за значимістю командним званням у російській військовій ієрархії.

Призначення Кадирова на цю посаду відбулося, коли українська армія відтіснила сили Москви в районах, які проголосив Кремль «назавжди російськими».