Кадирову присвоїли найвище звання у російській армії

Кадиров отримав звання генерал-полковника.

Кадирову присвоїли найвище звання у російській армії
© Офіційний сайт Кремля

Чеченський лідер Рамзан Кадиров, союзник президента Владіміра Путіна, заявив у середу, що йому було присвоєно найвище звання в російській армії, саме тоді, коли московські війська зазнали низки поразок на фронті в Україні.

46-річний чеченський лідер сказав, що для нього це «величезна честь».

Кадиров, колишній воєначальник, сказав, що Путін «особисто» поінформував його про це рішення.

"Президент Росії присвоїв мені звання генерал-полковника", - написав Кадиров в Telegram. "Це підвищення для мене".

Звання генерал-полковника є третім за значимістю командним званням у російській військовій ієрархії.

Призначення Кадирова на цю посаду відбулося, коли українська армія відтіснила сили Москви в районах, які проголосив Кремль «назавжди російськими».

Чеченський лідер заявив, що зробить «все для якнайшвидшого завершення спецоперації» — використовуючи термін Кремля для своєї української кампанії, передає AFP.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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