У Росії зняли з усіх радіостанцій пісні Пугачової та Меладзе

Алла Пугачова, яка разом із дітьми виїхала з РФ до Ізраїлю, потрапила під "санкції" у Росії. Пісні російської співачки зняли з усіх радіостанцій через її позицію щодо війни в Україні, інформує Апостроф .

Як повідомляє видання solenka.info з посиланням на редактора однієї з московських радіостанцій, росіяни більше не почують по радіо хіти "примадонни" російської естради.

Фото: instagram.com/alla_orfey

Під заборону також потрапили всі пісні композитора Костянтина Меладзе, які є у репертуарі його брата-співака Валерія Меладзе, гурту "ВІА Гра", співачки-путіністки Поліни Гагаріної, українки Ані Лорак, яка мовчить про війну, та ще близько 10 артистів.

"Причина такого решения очевидна. Некоторые знаменитости публично раскритиковали спецоперацию ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, осудили действия роSSийских властей на территории соседнего государства, призвали президента РФ остановить кровопролитие в Незалежной и поспешили покинуть РоSSию", - пише росЗМІ.

Видання зазначає, що Пугачова разом з дітьми та чоловіком Максимом Галкіним, нещодавно визнаним у РФ іноагентом, виїхала до Ізраїлю. Костянтин Меладзе зник з медійного простору і ніяк не коментує події, що відбуваються. Таку мовчазну позицію багато росіян розкритикували та сприйняли як підтримку України.

Також редактор московської радіостанції додав, що з ефіру зняті й пісні зарубіжних зірок, таких як Мадонна та Леді Гага, оскільки ці співачки "негативно висловилися на адресу Росії".