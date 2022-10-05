У Пентагоні не підтвердили повідомлення про переміщення ядерної зброї в РФ

США не бачать ознак того, що Росія готує ядерне випробування, інформує ZN.ua.

У Пентагоні не підтвердили повідомлення про переміщення ядерної зброї в РФ
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Офіційні особи США заявили, що не мають інформації, яка б підтверджувала повідомлення ЗМІ про те, що РФ готується застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або поблизу нього, повідомляє RFE/RL.

Зокрема, заступник помічника міністра оборони США Лора Купер зазначає, що бачила лише «звіти з відкритих джерел», які свідчать про те, що РФ може переміщувати тактичну ядерну зброю залізницею. За її словами, армія США не бачила нічого, що могло б спонукати Вашингтон змінити власну ядерну позицію.

Також про цю інформацію запитали речницю Білого дому Карін Жан-П’єр. Вона наголосила, що Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до ядерної зброї та ядерних погроз.

«Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також у нас немає жодних ознак того, що Росія готується неминуче застосувати ядерну зброю», - додала при цьому Карін Жан-П’єр.

Президент РФ Владімір Путін посилив ядерну риторику, пообіцявши захищати територію Росії «будь-якими засобами, які є в розпорядженні», включаючи ядерну зброю.

Коментарі офіційних осіб США прозвучали після того, як 3 жовтня газета The Times повідомила про те, що Путін збирається провести ядерне випробування на кордоні з Україною. Британська газета заявила, що НАТО попередив своїх членів про випробування. Пізніше офіційний представник НАТО зазначив, що Альянс також не помітив змін у ядерній позиції Росії.

Відповідаючи на запитання про ці повідомлення, прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що західні ЗМІ та політики «зараз активно займаються ядерною риторикою», а Росія відмовилася брати в цьому участь.

Купер підкреслила, що Пентагон уважно стежить за ядерними силами Росії, що є основною частиною його місії з часів холодної війни, а також уважно спостерігає за темпами використання боєприпасів українськими силами.

«Ми дуже уважно стежимо за темпами використання боєприпасів, щоб переконатися, що вони мають все необхідне для контратаки», — сказала вона.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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