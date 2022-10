ЗСУ можуть заблокувати російську лінію постачання на дорозі Сватове-Креміна — британська розвідка

За останні дні Збройні сили України просунулися за річку Оскіл до 20 км в смугу оборони Росії до вузла постачання міста Сватове. Зараз українські формування, цілком ймовірно, можуть завдати удару по ключовій дорозі Сватове-Креміна, що ще більше ускладнить здатність Росії поповнювати постачання своїх підрозділів на сході, вважають в Міністерстві оборони Великої Британії.

За даними аналітиків, Україна продовжує прогресувати в наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах. На північному сході, в Харківській області, ЗСУ консолідували значну територію на схід від річки Оскіл.

«У політичному плані російські лідери, швидше за все, будуть стурбовані тим, що провідні українські підрозділи зараз наближаються до кордонів Луганської області, яку Росія стверджувала, що офіційно анексувала минулої п’ятниці», - йдеться у звіті.