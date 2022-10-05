ЗСУ можуть заблокувати російську лінію постачання на дорозі Сватове-Креміна — британська розвідка

Водночас у Кремлі найбільше стурбовані наближенням фронту до Луганщини, інформує ZN.ua.

ЗСУ можуть заблокувати російську лінію постачання на дорозі Сватове-Креміна — британська розвідка
© Getty Images

За останні дні Збройні сили України просунулися за річку Оскіл до 20 км в смугу оборони Росії до вузла постачання міста Сватове. Зараз українські формування, цілком ймовірно, можуть завдати удару по ключовій дорозі Сватове-Креміна, що ще більше ускладнить здатність Росії поповнювати постачання своїх підрозділів на сході, вважають в Міністерстві оборони Великої Британії.

За даними аналітиків, Україна продовжує прогресувати в наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах. На північному сході, в Харківській області, ЗСУ консолідували значну територію на схід від річки Оскіл.

«У політичному плані російські лідери, швидше за все, будуть стурбовані тим, що провідні українські підрозділи зараз наближаються до кордонів Луганської області, яку Росія стверджувала, що офіційно анексувала минулої п’ятниці», - йдеться у звіті.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 October 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/5DOyzVlTwJ

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/adOQRJTszG

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) October 5, 2022

Зазначимо, що за офіційними даними Офіса президента України за тиждень українські війська деокупували 29 населених пунктів на Харківщині. При цьому ця цифра не включає звільнені села та міста Донецької областе, де також просувається лінія фронту.


Ірина Знась, ZN.ua





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