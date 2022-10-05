Російська мобілізація провальна: подекуди солдатів не можуть забезпечити елементарним – Генштаб

Становище окупаційної армії РФ лише ускладнюється. Великі втрати особового складу ніким компенсувати, а мобілізація відбувається провально – подекуди солдатів не можуть забезпечити елементарним. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 5 жовтня.

Росіяни мають серйозні проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення мобілізації, повідомляють у Генштабі.

«Було відправлено мобілізований особовий склад з навчального центру Молькино Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська у зв’язку з неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців», – йдеться у зведенні Генштабу.