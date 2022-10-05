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2022-10-05
На Харківщині знайшли ще одну катівню: в поліції розповіли деталі про жахливі звірства окупантів
Катівню виявили в селі Піски-Радьківські. Людей тут били та закопували живцем, у них виривали зубны протези, інформує
На Харківщині, а саме в селі Піски-Радьківські Ізюмського району виявили ще одну катівню російських окупантів. Про це у своєму Facebook
Після деокупації села до поліції звернулись його жителі. Вони повідомили, що в підвалі одного з будинків російські військові утримували полонених – місцевих мешканців, атовців та бійців ЗСУ. За свідченнями людей, звідти постійно долинали крики.
Юлія Лавришин, ZN.ua