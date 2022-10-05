ООН досі не відправила в Оленівку свою місію: в організації назвали причину

Постає логічне питання: чи можуть почувати себе в безпеці українці, які перебувають там, якщо одна з провідних міжнародних організацій прямо заявила про відсутність безпекових гарантій, інформує ZN.ua.

ООН досі не відправила в Оленівку свою місію: в організації назвали причину
© Соцмережі

Місія ООН, яка повинна з'ясувати причини трагедії в Оленівці, де загинуло 53 українських військових, що перебували в полоні, досі не поїхала туди через відсутність гарантій безпеки. Про це під час останнього брифінгу заявив речник офісу генерального секретаря організації Стефан Дюжаррик.

"Ми не можемо направити будь-яку місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є і логістичні проблеми, але насамперед ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити", – сказав він.

При цьому він Дюжаррик не пояснив, хто саме не хоче надавати місії ООН гарантії.

"Нам потрібне "зелене світло" на всіх місцях. Поки цього немає на всьому шляху, ми не можемо направити їх на місце", – пояснив він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Блок рекламы


Похожие новости
Польща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в УкраїніПольща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в Україні
Єлизавета II: названо причину смерті королеви АнгліїЄлизавета II: названо причину смерті королеви Англії
В ОП назвали кількість звільнених населених пунктів Харківщини з початку контрнаступу ЗСУВ ОП назвали кількість звільнених населених пунктів Харківщини з початку контрнаступу ЗСУ
FT: Україні доведеться збільшити свою армію наступного року через мобілізацію в РосіїFT: Україні доведеться збільшити свою армію наступного року через мобілізацію в Росії
Шольц назвав причину, чому не дає Україні танкиШольц назвав причину, чому не дає Україні танки
Не виключено, що в РФ вирішили мобілізувати у свою армію українських полонених – ISWНе виключено, що в РФ вирішили мобілізувати у свою армію українських полонених – ISW
Лукашенко раптово заговорив про свою відставку, подробиці: "Та мені це вже осточортіло"Лукашенко раптово заговорив про свою відставку, подробиці: "Та мені це вже осточортіло"
Путін досі не розуміє Україну, часткова мобілізація та псевдореферендуми не усунуть цю слабкість — посол БританіїПутін досі не розуміє Україну, часткова мобілізація та псевдореферендуми не усунуть цю слабкість — посол Британії
В МЗС Британії засумнівалися, що Путін контролює свою війну проти УкраїниВ МЗС Британії засумнівалися, що Путін контролює свою війну проти України
Абсолютно безпідставно вважати РФ членом ООН чи її Ради Безпеки: експерти назвали аргументиАбсолютно безпідставно вважати РФ членом ООН чи її Ради Безпеки: експерти назвали аргументи
Последние новости
Подгружаем последние новости