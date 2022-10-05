ООН досі не відправила в Оленівку свою місію: в організації назвали причину

Місія ООН , яка повинна з'ясувати причини трагедії в Оленівці, де загинуло 53 українських військових, що перебували в полоні, досі не поїхала туди через відсутність гарантій безпеки. Про це під час останнього брифінгу заявив речник офісу генерального секретаря організації Стефан Дюжаррик.

"Ми не можемо направити будь-яку місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є і логістичні проблеми, але насамперед ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити", – сказав він.

При цьому він Дюжаррик не пояснив, хто саме не хоче надавати місії ООН гарантії.

"Нам потрібне "зелене світло" на всіх місцях. Поки цього немає на всьому шляху, ми не можемо направити їх на місце", – пояснив він.