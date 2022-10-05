ООН досі не відправила в Оленівку свою місію: в організації назвали причину
Постає логічне питання: чи можуть почувати себе в безпеці українці, які перебувають там, якщо одна з провідних міжнародних організацій прямо заявила про відсутність безпекових гарантій, інформує
Місія ООН, яка повинна з'ясувати причини трагедії в Оленівці, де загинуло 53 українських військових, що перебували в полоні, досі не поїхала туди через відсутність гарантій безпеки. Про це
"Ми не можемо направити будь-яку місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є і логістичні проблеми, але насамперед ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити", – сказав він.
При цьому він Дюжаррик не пояснив, хто саме не хоче надавати місії ООН гарантії.
"Нам потрібне "зелене світло" на всіх місцях. Поки цього немає на всьому шляху, ми не можемо направити їх на місце", – пояснив він.