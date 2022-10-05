Новий голова НБУ, з'ясувалося, хто може ним стати після Шевченка: "Має добрі стосунки з Єрмаком"

Новий голова НБУ, з'ясувалося, хто може ним стати після Шевченка: "Має добрі стосунки з Єрмаком"

Глава Нацбанку України Кирило Шевченко йде у відставку, ім’я кандидата на посаду керівника НБУ вже відомо.

За словами першого заступника голови податкового комітету ВРУ Ярослава Железняка, новим Головою НБУ стане Андрій Пишний.

«Одразу після голосування відставки в найближчий час пана Шевченко внесуть його кандидатуру призначення, відбудеться теж вже на цьому тижні», - повідомив Железняк, додавши, що це може відбутися у день голосування Бюджету у першому читанні.

Андрій Пишний був головою правління Ощадбанку з 2014 по 2020 роки.

Як зазначає видання Forbes.ua, Пишного співрозмовники описують, як людину, що має добрі стосунки з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Зокрема, Пишний входить до групи Єрмака-Макфола з питань санкцій щодо Росії.

Нагадаємо, Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку 4 жовтня. Таке рішення він ухвалив через проблеми зі здоров’ям.

«Друзі, через причини, пов’язані зі здоров’ям, які я не можу й надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови Національного банку України», — написав він у Facebook.

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав це «великою втратою для банківської системи та країни в цілому».

«Людина, яка втримала гривню, банківську систему, платіжну систему країни коли було найскладніше. Чоловік, що вміє тримати удар», - підкреслив Гетманцев.


Катерина Петренко, politeka.net





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