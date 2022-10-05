Зеленський відзначив успіхи ЗСУ на південному напрямку

Десятки населених пунктів вже звільнені на Херсонщині.

Зеленський відзначив успіхи ЗСУ на південному напрямку
© Володимир Зеленський/Facebook

Українська армія здійснює на півдні України доволі потужний і швидкий рух в рамках поточної оборонної операції. Про це у вечырньому выдеозверненны наголосив президент Володимир Зеленський.

"Від російського псевдореферендума звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині і Донеччині разом. Зокрема, на Херсонині звільнені від окупанта і стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляєвка, Українка, Велика та Мала Олександрівки, та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік...

Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі", - розповів президент.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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