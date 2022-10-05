Путін став заручником мобілізації: ISW вважають, що вона лише розпалила завойовницькі апетити росіян

Оголошення Владіміром Путіним мобілізації в Росії спричинило більший ефект на самих росіян, ніж на українців. А те, що мобілізація відбувається паралельно із невдачами росіян на фронті, ще більше загострює розкол у російському інформаційному просторі. Таку думку висунули експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 4 жовтня.

«Українські джерела слушно зауважили, що часткова мобілізація не становить великої загрози в короткостроковій перспективі, оскільки український контрнаступ рухається швидше, ніж мобілізація може дати ефект. Голова української розвідки Кирило Буданов навіть заявив, що мобілізація в Росії є «подарунком» Україні, оскільки Кремль опинився в "глухому куті", затиснутим між своїми невдачами та рішучістю утримати те, що він захопив», – сказано у звіті ISW.

На думку експертів Інституту, суперечки навколо погано проведеної часткової мобілізації в поєднанні зі значними поразками росіян на фронті лише загострили внутрішню боротьбу між пропутінськими російськими націоналістичними силами.