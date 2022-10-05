ЗСУ мають значні успіхи в контрнаступі: карта та дані західних аналітиків

Українські бійці продовжують відвойовувати території не лише у Херсонському , а й у Харківському, а також Луганському напрямках - вони звільнили кілька населених пунктів і припиняють будь-які спроби ворога перекинути додаткові боєприпаси, інформує Апостроф.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

Так, ЗСУ звільнили кілька селищ на східному березі річки Інгулець уздовж траси Т2207, змусивши російські війська відступити на південь у напрямку Херсона.

Крім того, українські війська продовжують просуватися на південь уздовж річки Дніпро та траси T0403, перерізавши дві російські наземні лінії зв'язку на півночі Херсонської області. Таким чином, рашисти змушені були відійти на південь від кордону Херсон – Дніпропетровська область у напрямку до Берислава.

За словами аналітиків, українські війська також продовжують просування на схід від річки Оскол у Харківській області, а російські джерела стверджують, що бої продовжуються біля траси Р66 Сватово-Кременна.

Варто зазначити, що контрнаступ ЗСУ руйнує спроби Росії перекинути на передові позиції додаткові боєприпаси, резерви, мобілізованих людей та засоби оборони.


Марія Швець, Апостроф





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