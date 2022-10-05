Росія вдарила дронами-камікадзе по Київщині: перші подробиці та відео

У ніч на середу, 5 жовтня, Росія вкотре обстріляла Київщину – дронами-камікадзе атакували Білу Церкву.

Про це повідомив голова Київської ОВ Олексій Кулеба у Telegram-каналі, інформує Апостроф.

Місцеві жителі почали говорити про вибухи близько другої години ночі, через деякий час інформацію підтвердив і голова Київської ОВУ. Усього було чути близько 6 прильотів - влучили в об'єкти інфраструктури, одна людина постраждала.

"Є інформація про кілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це - пожежі на об'єктах інфраструктури. Є один потерпілий", - йдеться у повідомленні.

Близько 4 години ранку ворог повторно обстріляв інфраструктуру міста, на місці влучення виникла потужна пожежа, працюють екстрені служби.

Мер Білої Церкви Геннадій Дикий просить мешканців, які мешкають біля епіцентру пожежі, не підходити до вікон і в жодному разі не відкривати їх, доки пожежу не ліквідують.


Марія Швець, Апостроф





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