Мобілізація в Україні: у ВР планують надати військовим право виїзду за кордон

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді, інформує ZN.ua.

Мобілізація в Україні: у ВР планують надати військовим право виїзду за кордон
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військову агресію Росії. Мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 60 років. Їм заборонено виїздити за кордон, окрім деяких випадків.

У Верховній Раді пропонують надати військовим право виїзду за кордон з метою провідати членів сім’ї шляхом вже передбаченої в чинному законодавстві додаткової відпустки для військовослужбовців під час воєнного стану. Відповідний проєкт закону зареєстрували у парламенті. Про це повідомив ініціатор документа, народний депутат Сергій Рудик, пише ТСН.

Нардеп наголосив, що військовослужбовці є чи не єдиною категорією громадян, яка найбільше заслуговує право виїзду за кордон.

«Багато хто із них добровільно пішов у ЗСУ, місяцями перебував «на нулі» і під час відпустки має отримати можливість зустрітися зі своїми родинами, які перебувають за кордоном. Такі поїздки стануть для них своєрідною психологічною реабілітацією і потужним стимулом для боротьби у війні за незалежність», – зазначив він.

Рудик пояснив, що відповідно до законопроєкту, під час дії воєнного стану військовослужбовці ЗСУ, інші категорії, які безпосередню брали участь у заходах забезпечення оборони України протягом не менше ніж 90 днів мають право використати відпустку для виїзду за кордон з метою провідати рідних.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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