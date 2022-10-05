Білу Церкву обстріляли з дронів-камікадзе – Кулеба

Серія влучань в об’єкти інфраструктури спричинили вибухи та пожежі. Одна людина постраждала, інформує ZN.ua.

Білу Церкву обстріляли з дронів-камікадзе – Кулеба
Наслідки атаки Білої Церкви дронами-камікадзе/Фото – скріншот з відео

Близько 3 години ночі 5 жовтня у Білій Церкві на Київщині пролунала серія вибухів. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, за попередніми даними, місто атакували дрони-камікадзе.

«Маємо інформацію про декілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий», – написав Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

Олексій Кулеба додав, що на місці працюють екстрені служби вже на місці. Інформацію про руйнування та потерпілих наразі з’ясовують.

Голова ОВА закликав не нехтувати сигналом тривоги та відразу переходити в укриття.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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