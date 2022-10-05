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2022-10-05
Перший російський мобілізований здався у полон за допомогою проєкту«Хочу жити»
26-річний росіянин Міхаіл Куликов з Орська потрапив на фронт через п’ять днів після отримання повістки, інформує
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Перший російський мобілізований після прибуття в Україну добровільно склав зброю та здався в полон за допомогою проєкту «Хочу жити». Його історію
26-річний росіянин Міхаіл Куликов з Орська був відправлений на фронт в Україну через п’ять днів після отримання повістки.
Юлія Лавришин, ZN.ua