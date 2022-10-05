Перший російський мобілізований здався у полон за допомогою проєкту«Хочу жити»

Перший російський мобілізований після прибуття в Україну добровільно склав зброю та здався в полон за допомогою проєкту «Хочу жити». Його історію опублікував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

26-річний росіянин Міхаіл Куликов з Орська був відправлений на фронт в Україну через п’ять днів після отримання повістки.