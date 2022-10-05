Катують, гвалтують, страчують: в ООН розповіли про воєнні злочини росіян в Україні – NYT

У Раді з прав людини представили докладну доповідь.

Катують, гвалтують, страчують: в ООН розповіли про воєнні злочини росіян в Україні – NYT
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Призначена ООН комісія з розслідування задокументувала факти воєнних злочинів російських окупантів в Україні. Йдеться про страти, тортури та сексуальне насильство, зокрема над дітьми, пише The New York Times.

Директор польових операцій Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) Крістіан Салазар Фолькманн розповів про це на засіданні Ради з прав людини ООН.

«Більшість задокументованих випадків тортур стосувалися українських в'язнів. У двох випадках українські військові були закатовані до смерті», - розповів Фолькманн.

Розслідування ООН також задокументувало загибель трьох українців, знайдених мертвими у підвалі на Київщині зі зв'язаними руками та ногами, з ножовими пораненнями та відрубаними пальцями.

Експерти також підтвердили, що на окупованих російськими військовими територіяхчасто зникають люди.

«Від початку лютого до кінця липня на окупованій Росією території зафіксовано насильницьке викрадення та безпідставне затримання 407 осіб, включно із 47 жінками та хлопчиком. Вісімнадцятеро з них згодом були знайдені мертвими», - додав він.

Комісія також зафіксувала порушення щодо російських військовополонених з боку українських військових, але «у менших масштабах», наголосив Фолькманн. У 47 випадках розслідувачі не змогли встановити причину затримання людей українськими правоохоронцями.

Росія розкритикувала доповідь як «односторонню і незбалансовану», документ нібито замовчує про «військові злочини та порушення прав людини, скоєні українськими військовими».

Фолкманнн вважає, що спроба Росії анексувати чотири регіони України лише погіршить ситуацію з порушенням прав людини.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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