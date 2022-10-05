Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії ядерний шантаж РФ

Україна посилить партнерство з Індією проти російської агресії

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії ядерний шантаж РФ
© Володимир Зеленський / Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Він обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді анексію Росією українських територій, продовольчу та ядерну безпеку. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент зазначив, що всі рішення агресора, спрямовані на спробу незаконної анексії українських територій, є нікчемними та не змінюють реальності.

Зеленський наголосив на неприпустимості ядерного шантажу з боку Росії, який становить загрозу не тільки для України, а й для всього світу.

"Спілкувались також про продовольчу та ядерну безпеку, взаємодію в рамках міжнародних організацій, насамперед в ООН. Важливо посилювати українсько-індійське партнерство на тлі російської агресії", - йдеться у повідомленні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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