Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії ядерний шантаж РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Він обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді анексію Росією українських територій, продовольчу та ядерну безпеку. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент зазначив, що всі рішення агресора, спрямовані на спробу незаконної анексії українських територій, є нікчемними та не змінюють реальності.

Зеленський наголосив на неприпустимості ядерного шантажу з боку Росії, який становить загрозу не тільки для України, а й для всього світу.