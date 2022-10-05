Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії ядерний шантаж РФ
Україна посилить партнерство з Індією проти російської агресії
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Він обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді анексію Росією українських територій, продовольчу та ядерну безпеку. Про це повідомляє
Президент зазначив, що всі рішення агресора, спрямовані на спробу незаконної анексії українських територій, є нікчемними та не змінюють реальності.
Зеленський наголосив на неприпустимості ядерного шантажу з боку Росії, який становить загрозу не тільки для України, а й для всього світу.
"Спілкувались також про продовольчу та ядерну безпеку, взаємодію в рамках міжнародних організацій, насамперед в ООН. Важливо посилювати українсько-індійське партнерство на тлі російської агресії", - йдеться у повідомленні.