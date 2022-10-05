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2022-10-05
Зеленський утворив військові адміністрації на звільнених територіях
Утворено 13 нових військових адміністрацій у Харківській області, інформує
© Час Пик
На Харківщині утворено13 військових адміністрацій на звільнених від окупантів територіях.
Відповідний указ, а також розпорядження про призначення їх керівників підписав Президент України Володимир Зеленський. Документи
Начальниками утворених військових адміністрацій призначено:
- Чугуївська міська військово-цивільна адміністрація — Мінаєву Галину Миколаївну;
- Малинівська селищна військова адміністрація — Семер'янова Миколу Івановича;
- Циркунівська сільська військова адміністрація — Сікаленка Миколу Васильовича;
- Роганська селищна військова адміністрація — Черненко Марію Вікторівну;
- Липецька сільська військова адміністрація — Слабченка Олексія Миколайовича;
- Дергачівська міська військова адміністрація — Задоренка В’ячеслава Валентиновича;
- Вільхівська сільська військова адміністрація — Шмиголя Олександра Миколайовича;
- Великобурлуцька селищна військова адміністрація — Терещенка Віктора Миколайовича;
- Оскільська сільська військова адміністрація — Загоруйка Геннадія Миколайовича;
- Ізюмська міська військової адміністрації — Марченка Валерія Віталійовича;
- Борівська селищна військова адміністрація — Тертишного Олександра Володимировича;
- Балаклійська міська військова адміністрація — Карабанова Віталія Юрійовича;
- Золочівська селищна військова адміністрація — Коваленка Віктора Миколайовича.
Микита Ткаченко, ZN.ua