Зеленський утворив військові адміністрації на звільнених територіях

Утворено 13 нових військових адміністрацій у Харківській області, інформує ZN.ua.

Зеленський утворив військові адміністрації на звільнених територіях
© Час Пик

На Харківщині утворено13 військових адміністрацій на звільнених від окупантів територіях.

Відповідний указ, а також розпорядження про призначення їх керівників підписав Президент України Володимир Зеленський. Документи оприлюднено на сайті глави держави.

Начальниками утворених військових адміністрацій призначено:

  • Чугуївська міська військово-цивільна адміністрація — Мінаєву Галину Миколаївну;
  • Малинівська селищна військова адміністрація — Семер'янова Миколу Івановича;
  • Циркунівська сільська військова адміністрація — Сікаленка Миколу Васильовича;
  • Роганська селищна військова адміністрація — Черненко Марію Вікторівну;
  • Липецька сільська військова адміністрація — Слабченка Олексія Миколайовича;
  • Дергачівська міська військова адміністрація — Задоренка В’ячеслава Валентиновича;
  • Вільхівська сільська військова адміністрація — Шмиголя Олександра Миколайовича;
  • Великобурлуцька селищна військова адміністрація — Терещенка Віктора Миколайовича;
  • Оскільська сільська військова адміністрація — Загоруйка Геннадія Миколайовича;
  • Ізюмська міська військової адміністрації — Марченка Валерія Віталійовича;
  • Борівська селищна військова адміністрація — Тертишного Олександра Володимировича;
  • Балаклійська міська військова адміністрація — Карабанова Віталія Юрійовича;
  • Золочівська селищна військова адміністрація — Коваленка Віктора Миколайовича.

Микита Ткаченко, ZN.ua





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