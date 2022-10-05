Зеленський утворив військові адміністрації на звільнених територіях

На Харківщині утворено13 військових адміністрацій на звільнених від окупантів територіях.

Відповідний указ, а також розпорядження про призначення їх керівників підписав Президент України Володимир Зеленський. Документи оприлюднено на сайті глави держави.

Начальниками утворених військових адміністрацій призначено: