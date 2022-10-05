Зеленський запросив до Києва майбутню прем'єрку Італії

Президент подякував Італії за оборонну підтримку.

Зеленський запросив до Києва майбутню прем'єрку Італії
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський запросив з офіційним візитом до Києва лідерку політичної сили "Брати Італії" Джорджію Мелоні. Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що провів предметні переговори з майбутнім прем'єр-міністром Італії.

"Це була дуже предметна розмова про те, як збільшити ще нашу міжнародну співпрацю, як посилити наші можливості, і України, і Італії. Від імені всіх українців подякував Італії за потужні пакети оборонної підтримки. Чекаємо пані Мелоні в Києві з офіційним візитом", - повідомив Зеленський.

Він також закликав усіх суб'єктів міжнародних відносин, які поважають міжнародне право, стати на захист базових його принципів і підтвердити свою повагу, зокрема, до принципу непорушності кордонів і територіальної цілісності держав.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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