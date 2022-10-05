У МАГАТЕ не знають, хто керуватиме ЗАЕС

МАГАТЕ заявляє, що не має відомостей про те, хто керуватиме Запорізькою атомною електростанцією, повідомляє ВВС News.

Її директора Ігоря Мурашова було затримано російськими військами, а потім видворено на підконтрольну Україні територію.

У повідомленні, опублікованому МАГАТЕ, сказано, що "Мурашов зараз перебуває разом зі своєю родиною і не продовжуватиме працювати на ЗАЕС".

Слід нагадати, що Мурашов – ліцензована особа, генеральний директор ЗАЕС – несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції.

МАГАТЕ повідомляє також, що голова агентства Рафаель Гроссі цього тижня вирушить до Києва, а потім до Москви, щоб "продовжити консультації та якнайшвидше забезпечити захисну зону навколо Запорізької АЕС".

Як повідомлялося, 30 вересня Мурашов був викрадений російськими військами. Увечері 3 жовтня його звільнили. Влада України відзначала, що важливу роль у його долі відіграв Гроссі. Повідомлялося, що глава МАГАТЕ обговорював викрадення із президентом Франції.

Російська армія окупує Запорізьку АЕС із початку березня. Станція періодично зазнає обстрілів.