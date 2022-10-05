У МАГАТЕ не знають, хто керуватиме ЗАЕС
Директор станції Ігор Мурашов зараз знаходиться на підконтрольній Україні території, куди його видворили російські окупанти, інформує
МАГАТЕ заявляє, що не має відомостей про те, хто керуватиме Запорізькою атомною електростанцією,
Її директора Ігоря Мурашова було затримано російськими військами, а потім видворено на підконтрольну Україні територію.
У повідомленні, опублікованому МАГАТЕ, сказано, що "Мурашов зараз перебуває разом зі своєю родиною і не продовжуватиме працювати на ЗАЕС".
Слід нагадати, що Мурашов – ліцензована особа, генеральний директор ЗАЕС – несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції.
МАГАТЕ повідомляє також, що голова агентства Рафаель Гроссі цього тижня вирушить до Києва, а потім до Москви, щоб "продовжити консультації та якнайшвидше забезпечити захисну зону навколо Запорізької АЕС".
Як повідомлялося, 30 вересня Мурашов був викрадений російськими військами. Увечері 3 жовтня його звільнили. Влада України відзначала, що важливу роль у його долі відіграв Гроссі. Повідомлялося, що глава МАГАТЕ обговорював викрадення із президентом Франції.
Російська армія окупує Запорізьку АЕС із початку березня. Станція періодично зазнає обстрілів.