У МАГАТЕ не знають, хто керуватиме ЗАЕС

Директор станції Ігор Мурашов зараз знаходиться на підконтрольній Україні території, куди його видворили російські окупанти, інформує ZN.ua.

У МАГАТЕ не знають, хто керуватиме ЗАЕС
© Getty Images

МАГАТЕ заявляє, що не має відомостей про те, хто керуватиме Запорізькою атомною електростанцією, повідомляє ВВС News.

Її директора Ігоря Мурашова було затримано російськими військами, а потім видворено на підконтрольну Україні територію.

У повідомленні, опублікованому МАГАТЕ, сказано, що "Мурашов зараз перебуває разом зі своєю родиною і не продовжуватиме працювати на ЗАЕС".

Слід нагадати, що Мурашов – ліцензована особа, генеральний директор ЗАЕС – несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції.

МАГАТЕ повідомляє також, що голова агентства Рафаель Гроссі цього тижня вирушить до Києва, а потім до Москви, щоб "продовжити консультації та якнайшвидше забезпечити захисну зону навколо Запорізької АЕС".

Як повідомлялося, 30 вересня Мурашов був викрадений російськими військами. Увечері 3 жовтня його звільнили. Влада України відзначала, що важливу роль у його долі відіграв Гроссі. Повідомлялося, що глава МАГАТЕ обговорював викрадення із президентом Франції.

Російська армія окупує Запорізьку АЕС із початку березня. Станція періодично зазнає обстрілів.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Блок рекламы


Похожие новости
Російські чиновники на місцях не знають точного масштабу та правової основи мобілізаційної кампанії – британська розвідкаРосійські чиновники на місцях не знають точного масштабу та правової основи мобілізаційної кампанії – британська розвідка
Гендиректор МАГАТЕ відвідає Київ і Москву наступного тижняГендиректор МАГАТЕ відвідає Київ і Москву наступного тижня
Представникам МАГАТЕ повідомили про "тимчасове затримання" гендиректора Запорізької АЕСПредставникам МАГАТЕ повідомили про "тимчасове затримання" гендиректора Запорізької АЕС
Росіяни погрожують працівникам ЗАЕС звільненням у випадку відмови працювати на «Росатом» — представник України в МАГАТЕ
МАГАТЄ розпочало переговори зі США щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕСМАГАТЄ розпочало переговори зі США щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС
Країни G7 ніколи не визнають псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України — заяваКраїни G7 ніколи не визнають псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України — заява
США засуджують псевдореферендуми і ніколи не визнають анексію Росією українських територій — БайденСША засуджують псевдореферендуми і ніколи не визнають анексію Росією українських територій — Байден
МАГАТЕ веде переговори з Україною та Росією з метою створення зони ядерної безпеки на ЗАЕСМАГАТЕ веде переговори з Україною та Росією з метою створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС
США ніколи не визнають результати псевдореферендумів в окупованих областях України — Білий дімСША ніколи не визнають результати псевдореферендумів в окупованих областях України — Білий дім
Росія відмовляється виконувати резолюцію МАГАТЕ та виводити свої сили із ЗАЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости