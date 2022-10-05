Росія погрожує США війною через допомогу Україні

В Росії стерджують, що військова допомога США Україні прискорює можливість прямого військового зіткнення між Росією та НАТО. Таку заяву зробив російський дипломат, голова російської делегації в Комісії ООН з роззброєння Константін Воронцов на Першому комітеті Генасамблеї ООН .

«США продовжують накачувати Україну зброєю, сприяючи безпосередній участі своїх бійців і радників у конфлікті», — заявив Воронцов.

За його словами, це не лише подовжує бойові дії та збільшує кількість жертв, але й наближає ситуацію до небезпечної лінії прямого військового зіткнення між Росією і НАТО.

Коментарі дипломата прозвучали у відповідь на повідомлення про виділення Сполученими Штатами Україні додаткових 625 мільйонів доларів безпекової допомоги. Ця допомога, зокрема, включатиме і чотири реактивних системи залпового вогню HIMARS.