Росія погрожує США війною через допомогу Україні

Додаткові HIMARS добряче лякають окупантів.

В Росії стерджують, що військова допомога США Україні прискорює можливість прямого військового зіткнення між Росією та НАТО. Таку заяву зробив російський дипломат, голова російської делегації в Комісії ООН з роззброєння Константін Воронцов на Першому комітеті Генасамблеї ООН.

«США продовжують накачувати Україну зброєю, сприяючи безпосередній участі своїх бійців і радників у конфлікті», — заявив Воронцов.

За його словами, це не лише подовжує бойові дії та збільшує кількість жертв, але й наближає ситуацію до небезпечної лінії прямого військового зіткнення між Росією і НАТО.

Коментарі дипломата прозвучали у відповідь на повідомлення про виділення Сполученими Штатами Україні додаткових 625 мільйонів доларів безпекової допомоги. Ця допомога, зокрема, включатиме і чотири реактивних системи залпового вогню HIMARS.

Посилення військової допомоги стало відповіддю США на організовані та проведені Росією псевдореферендуми у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях України, а також на анексію цих територій Кремлем.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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