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2022-10-05
Близько 1 млн людей виїхали з РФ за останні два тижні
Втеча від мобілізації матиме негативні наслідки і для економіки, і для демографії Росії, інформує
© Державна прикордонна служба України/Facebook
За останні два тижні з Росії виїхало майже 1 млн осіб,
Виїхали 600 -700 тисяч жителів, щоправда, незрозуміло, яка їх частка туристів.200 тисяч із них поїхали до Казахстану. Подібні оцінки наводило і міністерство внутрішніх справ Казахстану.
МВС Грузії повідомляло про 53 тисячі росіян, які в'їхали в країну, за перший тиждень після мобілізації.
Юлія Мельничук, ZN.ua