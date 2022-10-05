Близько 1 млн людей виїхали з РФ за останні два тижні

За останні два тижні з Росії виїхало майже 1 млн осіб, повідомляє ВВС News з посиланням на джерела Forbes, "знайомого з кремлівськими оцінками".

Виїхали 600 -700 тисяч жителів, щоправда, незрозуміло, яка їх частка туристів.200 тисяч із них поїхали до Казахстану. Подібні оцінки наводило і міністерство внутрішніх справ Казахстану.

МВС Грузії повідомляло про 53 тисячі росіян, які в'їхали в країну, за перший тиждень після мобілізації.