ЗСУ звільнили понад 50 населених пунктів на Херсонщині
Російської окупації позбавили близько трьох тисяч українців, інформує
Українські військові продовжують контрнаступ на півдні та сході, від ворожої окупації звільнено понад 50 населених пунктів у Херсонській області та 169 – у Харківській, розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
«Наразі в Херсонській області деокуповано понад 50 населених пунктів, звільнено орієнтовно три тисячі громадян від російської навали», -
На звільнених територіях правоохоронці збирають численні докази воєнних злочинів росіян. На Херсонщині задокументовано 105 воєнних злочинів, на Харківщині – 928.
Крім того, в Харківської області сапери попередили затоплення сіл та селищ, вилучивши біля однієї з дамб близько 175 кг тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонаторів. Усе це залишили окупанти, однак влаштувати диверсію на встигли.
До відновлення правопорядку залучено близько однієї тисячі правоохоронців, у Херсонській області працюють пересувні мобільні блокпости.