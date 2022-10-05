ЗСУ звільнили понад 50 населених пунктів на Херсонщині

Українські військові продовжують контрнаступ на півдні та сході, від ворожої окупації звільнено понад 50 населених пунктів у Херсонській області та 169 – у Харківській, розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

«Наразі в Херсонській області деокуповано понад 50 населених пунктів, звільнено орієнтовно три тисячі громадян від російської навали», - зазначив він в етері телемарафону.

На звільнених територіях правоохоронці збирають численні докази воєнних злочинів росіян. На Херсонщині задокументовано 105 воєнних злочинів, на Харківщині – 928.

Крім того, в Харківської області сапери попередили затоплення сіл та селищ, вилучивши біля однієї з дамб близько 175 кг тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонаторів. Усе це залишили окупанти, однак влаштувати диверсію на встигли.

До відновлення правопорядку залучено близько однієї тисячі правоохоронців, у Херсонській області працюють пересувні мобільні блокпости.