Міністр оборони Великої Британії назвав війну в Україні "тривожним дзвінком" для НАТО

Міністр закликав країни НАТО більше допомагати Україні, інформує ZN.ua.

Міністр оборони Великої Британії назвав війну в Україні
© Anadolu Agency

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив у вівторок, що війна Росії проти України стала «тривожним дзвінком» для членів НАТО, змусивши їх усвідомити, що їхні збройні сили мають краще та більше інвестувати в оборону.

Він виступив під час панельної дискусії на Варшавському безпековому форумі, дводенних зборах трансатлантичних лідерів, експертів з безпеки та оборони.

Серед учасників конференції була перша леді України Олена Зеленська, яка подякувала Польщі та іншим союзникам за підтримку її країни.

Уоллес назвав Путіна «лиходієм з пантоміми», який «нагадав нам, що дійсно є хтось, хто дійсно хоче не лише кинути нам виклик, а й здійснити насильство», передає AFP.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Блок рекламы


Похожие новости
Мобілізація в Україні: у ВР планують надати військовим право виїзду за кордонМобілізація в Україні: у ВР планують надати військовим право виїзду за кордон
Генасамблея ООН обговорить російську "анексію" територій в УкраїніГенасамблея ООН обговорить російську "анексію" територій в Україні
Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні – Finland TOPNews.MEDIAФінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні – Finland TOPNews.MEDIA
Німеччина не платитиме Польщі репарації за Другу світову війну — БербокНімеччина не платитиме Польщі репарації за Другу світову війну — Бербок
Катують, гвалтують, страчують: в ООН розповіли про воєнні злочини росіян в Україні – NYTКатують, гвалтують, страчують: в ООН розповіли про воєнні злочини росіян в Україні – NYT
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії ядерний шантаж РФЗеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії ядерний шантаж РФ
Зеленський утворив військові адміністрації на звільнених територіяхЗеленський утворив військові адміністрації на звільнених територіях
Росія погрожує США війною через допомогу УкраїніРосія погрожує США війною через допомогу Україні
Путін підштовхує Сербію та Боснію підтримати його війну в УкраїніПутін підштовхує Сербію та Боснію підтримати його війну в Україні
Столтенберг отримав заявку України на членство в НАТОСтолтенберг отримав заявку України на членство в НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости