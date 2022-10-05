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2022-10-05
Міністр оборони Великої Британії назвав війну в Україні "тривожним дзвінком" для НАТО
© Anadolu Agency
Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив у вівторок, що війна Росії проти України стала «тривожним дзвінком» для членів НАТО, змусивши їх усвідомити, що їхні збройні сили мають краще та більше інвестувати в оборону.
Він виступив під час панельної дискусії на Варшавському безпековому форумі, дводенних зборах трансатлантичних лідерів, експертів з безпеки та оборони.
Серед учасників конференції була перша леді України Олена Зеленська, яка подякувала Польщі та іншим союзникам за підтримку її країни.
Уоллес назвав Путіна «лиходієм з пантоміми», який «нагадав нам, що дійсно є хтось, хто дійсно хоче не лише кинути нам виклик, а й здійснити насильство», передає
Оксана Лебедина, ZN.ua