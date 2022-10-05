Міністр оборони Великої Британії назвав війну в Україні "тривожним дзвінком" для НАТО

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив у вівторок, що війна Росії проти України стала «тривожним дзвінком» для членів НАТО, змусивши їх усвідомити, що їхні збройні сили мають краще та більше інвестувати в оборону.

Він виступив під час панельної дискусії на Варшавському безпековому форумі, дводенних зборах трансатлантичних лідерів, експертів з безпеки та оборони.

Серед учасників конференції була перша леді України Олена Зеленська, яка подякувала Польщі та іншим союзникам за підтримку її країни.