Путін підштовхує Сербію та Боснію підтримати його війну в Україні

Навіть зараз, коли президент Росії Володимир Путін продовжує свою жорстоку і безуспішну війну в Україні, він продовжує реалізовувати свої амбіції і за її межами, пише у Bloomberg військовий експерт, колишній командувач Європейського командування Збройних Сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Ставрідіс.

За його словами, Росія намагається підірвати демократію по всій Європі, спрямовуючи кошти та підтримку ультраправим групам та пропагандистським операціям.

Путін знайшов особливо благодатний ґрунт на Балканах, просуваючи наратив про те, що НАТО прагне маргіналізувати російський, слов'янський, східно-православний світ. У центрі цих зусиль знаходиться Сербія, найголовніша держава колишньої Югославії, яка не є членом НАТО.

Коли я був верховним головнокомандувачем НАТО з 2009 по 2013 рік, я часто відвідував Балкани, — пише Ставрідіс. — Альянс мав більш ніж 15 000 військовослужбовців для миротворчої місії в Косово, маленькій республіці, що відкололася, яка кинула виклик Сербії і проголосила незалежність. Це призвело до серйозної війни у 1999 році, коли літаки НАТО бомбили столицю Сербії Белград. Проте останні сербські уряди працювали над покращенням відносин із Заходом і домагалися членства в Європейському Союзі.

Але в Сербії та невеликих сусідніх країнах з'являються все більш небезпечні сили, які підтримують Путіна. Росія відмовилася визнати Косово; вона майже напевно стояла за спробою перевороту у крихітній Чорногорії у 2016 році; вона підтримувала сепаратистські елементи у Боснії та Герцеговині”.

Передусім Путін хоче, щоб Сербія та Боснія не входили до НАТО та ЄС. Він також хоче мобілізувати підтримку катастрофи в Україні та загалом відволікти Захід, нагнітаючи напруженість, особливо між Сербією та Косово, вважає автор.

Президент Сербії Олександр Вучич намагається балансувати між Москвою та Заходом. Його уряд проголосував за резолюцію ООН , яка засуджує вторгнення Росії; минулого тижня воно відкинуло анексію Путіним окупованих Росією територій в Україні; і він певною мірою підтримав дозвіл на перевалку гуманітарного та нелетального військового обладнання до Києва. У той же час Вучич підписав газову угоду з Росією.

У складній політиці Боснії та Герцеговини Путін продовжує заручатися підтримкою. Минулого місяцявін прийняв Мілорада Додіка, непримиренного сербського націоналіста, який очолює етнічну сербську освіту в Боснії – Республіку Сербську. Є підозра, що Додік з радістю знищить свою націю, щоб потрапити до свого господаря в Москві.

Як же Захід може протистояти зусиллям Росії? Приблизно 3500 миротворців у Косові важливі, але не визначальні. Реальна конкуренція перемістилася в інформаційну та економічну площину.

В інформаційному плані Москва має перевагу. Вона активно займається поширенням хибних наративів про війну, прагнучи представити "спеціальну військову операцію" Росії як панслов'янську місію щодо об'єднання заблукалих українців (які самі є слов'янами) з матір'ю-Росією.

Як і очікувалося, це добре працює на ультраправих, але також і серед населення загалом: Червневе опитування показало, що майже дві третини сербів вважають, що у війні винне НАТО, тоді як близько 10% вважають Росію винною в основному чи повністю.