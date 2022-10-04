Перетин кордону "знятих з військового обліку" громадян: кому дозволено

Під час військового стану заборонено виїжджати з України чоловікам віком від 18 до 60 років. Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", документи з позначкою "знятий з військового обліку" не дають права на виїзд.

Зняття з військового обліку через переїзд на нове місце проживання передбачає, що громадянин стане знову на облік на новому місці проживання.

Повному виключенню з військового обліку підлягають громадяни України:

призвані або прийняті на військову службу;

проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищої освіти;

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку;

досягли граничного віку перебування у запасі;

припинили громадянство України;

були раніше засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру;

померлі або визнані у встановленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.

Всі інші громадяни можуть бути "зняті з обліку", що не дає їм підстав для перетину кордону, оскільки вони не мають відстрочки.

Для перетину кордону на підставі непридатності до військової служби необхідно мати або висновок ВЛК про непридатність, що дає підставу на відстрочку на півроку, або позначку у військовому квитку "виключено з військового обліку".

Раніше повідомлялося, хто зі студентів має право перетинати кордон в умовах воєнного стану в Україні.