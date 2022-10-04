Україна візьме участь в Саміті голів парламентів G20

Україна відправить свою делегацію на Восьмий Саміт голів парламентів країн «Великої двадцятки», який проходитиме 6-7 жовтня у столиці Індонезії Джакарті. Очолить делегацію віцеспікерка Олена Кондратюк, повідомили у пресслужбі Верховної Ради України.

Восьмий саміт голів парламентів G20 передуватиме саміту лідерів країн Групи двадцяти, який відбудеться в Індонезії 15-16 листопада.

Зокрема Кондратюк братиме участь у засіданні панелі «Нові питання: Продовольча, енергетична безпека та економічні виклики», а також проведе низку двосторонніх зустрічей із спікерами та спікерками парламентів країн G20.

Україна розглядає участь в саміті як можливість на найвищому міжнародному рівні говорити про руйнівні наслідки російського агресії, їх вплив на енергетичну безпеку, глобальну економіку і продовольчу кризу.

Ще одним із питань, яке підніме Кондратюк, це заклик засудити Росію за фейкові «референдуми» та анексію українських територій.