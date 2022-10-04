Кіссінджер: Китай бачить, що «безмежна дружба» з Росією не виправдала очікування

Колишній Держсекретар розповів, коли почнеться розрядка у відносинах між Вашингтоном і Пекіном, інформує ZN.ua.

Кіссінджер: Китай бачить, що «безмежна дружба» з Росією не виправдала очікування
© Сайт президента РоSSии

Китайське партнерство «без меж» з Владіміром Путіним не виправдало очікування. І це створило умови для того, щоб лідер КНР Сі Цзіньпін хоча б трохи почав схилятися на бік США після 20-го з’їзду Компартії.

Як пише South China Morning Post, таку думку висловив колишній Держсекретар США Генрі Кіссінджер.

«Сі Цзіньпін дав карт-бланш Путіну. Він, напевне, думав, що вторгнення буде успішним. Тепер йому потрібно відкалібрувати свою позицію», - сказав Кіссінджер, маючи на увазі російське вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого.

На його думку, повільне ослаблення напруги між США і Китаєм почнеться вже наступного місяця на саміті G20 в Індонеції. Очікується, що там президент Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін проведуть зустріч. На думку Кіссінджера, можна майже напевне сказати, що Сі Цзіньпін розраховував на успіх Росії у війні проти України. Однак, агресія лише викрила глибоку слабкість російської армії. Тепер китайський лідер бачить, як Захід душить розвиток Росії, і не хоче, щоб щось подібне сталося з Китаєм.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Блок рекламы


Похожие новости
Напевно, наївся мухоморів: мережі бурхливо обговорюють "рецепт" миру України з Росією від Ілона МаскаНапевно, наївся мухоморів: мережі бурхливо обговорюють "рецепт" миру України з Росією від Ілона Маска
Рішення про відмову від переговорів з Росією Путіна є остаточним — ДаніловРішення про відмову від переговорів з Росією Путіна є остаточним — Данілов
Україна спонукатиме Китай вплинути на Росію для завершення війни — ЗеленськийУкраїна спонукатиме Китай вплинути на Росію для завершення війни — Зеленський
Ердоган назвав «геополітичні інтереси» перешкодою до миру між Росією та УкраїноюЕрдоган назвав «геополітичні інтереси» перешкодою до миру між Росією та Україною
Ні зброї, ні обходу санкцій: США не бачать ознак того, що Китай допомагатиме ПутінуНі зброї, ні обходу санкцій: США не бачать ознак того, що Китай допомагатиме Путіну
Залужний назвав дві стратегічні цілі України на початку війни з РосієюЗалужний назвав дві стратегічні цілі України на початку війни з Росією
Bloomberg: Вступ України в НАТО без окупованих регіонів міг би стати компромісом з РосієюBloomberg: Вступ України в НАТО без окупованих регіонів міг би стати компромісом з Росією
La Repubblica: Путін відштовхує Китай, посилюючи війну проти УкраїниLa Repubblica: Путін відштовхує Китай, посилюючи війну проти України
Підтримка Путіна слабшає: Індія та Китай виступають за переговори щодо припинення війни в Україні — The Guardian
США засуджують псевдореферендуми і ніколи не визнають анексію Росією українських територій — БайденСША засуджують псевдореферендуми і ніколи не визнають анексію Росією українських територій — Байден
Последние новости
Подгружаем последние новости