Кіссінджер: Китай бачить, що «безмежна дружба» з Росією не виправдала очікування
Колишній Держсекретар розповів, коли почнеться розрядка у відносинах між Вашингтоном і Пекіном, інформує
Китайське партнерство «без меж» з Владіміром Путіним не виправдало очікування. І це створило умови для того, щоб лідер КНР Сі Цзіньпін хоча б трохи почав схилятися на бік США після 20-го з’їзду Компартії.
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«Сі Цзіньпін дав карт-бланш Путіну. Він, напевне, думав, що вторгнення буде успішним. Тепер йому потрібно відкалібрувати свою позицію», - сказав Кіссінджер, маючи на увазі російське вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого.
На його думку, повільне ослаблення напруги між США і Китаєм почнеться вже наступного місяця на саміті G20 в Індонеції. Очікується, що там президент Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін проведуть зустріч. На думку Кіссінджера, можна майже напевне сказати, що Сі Цзіньпін розраховував на успіх Росії у війні проти України. Однак, агресія лише викрила глибоку слабкість російської армії. Тепер китайський лідер бачить, як Захід душить розвиток Росії, і не хоче, щоб щось подібне сталося з Китаєм.