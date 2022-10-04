Кіссінджер: Китай бачить, що «безмежна дружба» з Росією не виправдала очікування

Китайське партнерство «без меж» з Владіміром Путіним не виправдало очікування. І це створило умови для того, щоб лідер КНР Сі Цзіньпін хоча б трохи почав схилятися на бік США після 20-го з’їзду Компартії.

Як пише South China Morning Post , таку думку висловив колишній Держсекретар США Генрі Кіссінджер.

«Сі Цзіньпін дав карт-бланш Путіну. Він, напевне, думав, що вторгнення буде успішним. Тепер йому потрібно відкалібрувати свою позицію», - сказав Кіссінджер, маючи на увазі російське вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого.