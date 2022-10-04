У Кремлі відреагували на офіційну відмову України від перемовин з Путіним
Там додали, що за таких умов війна не може закінчитися підписанням якогось документа, інформує
Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що Москва чекатиме того, що Київ змінить думку щодо відмови від перемовин з Владіміром Путіним, або того, що в Україні зміниться президент. Про це Пєсков заявив під час останнього брифінгу, його слова
"Тепер чекатимемо або зміни позиції нинішнього президента, або вже дочекаємось майбутнього президента України, який змінить свої позиції на користь українського народу", - сказав він.
Пєсков також зазначив, що без бажання Києва вести перемовини з Москвою війна не може закінчитися підписанням якогось документа.
"Ні. Щоб вести переговори, потрібні дві сторони", - відповів Пєсков.