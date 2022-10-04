У Кремлі відреагували на офіційну відмову України від перемовин з Путіним

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що Москва чекатиме того, що Київ змінить думку щодо відмови від перемовин з Владіміром Путіним, або того, що в Україні зміниться президент. Про це Пєсков заявив під час останнього брифінгу, його слова цитують росЗМІ .

"Тепер чекатимемо або зміни позиції нинішнього президента, або вже дочекаємось майбутнього президента України, який змінить свої позиції на користь українського народу", - сказав він.

Пєсков також зазначив, що без бажання Києва вести перемовини з Москвою війна не може закінчитися підписанням якогось документа.

"Ні. Щоб вести переговори, потрібні дві сторони", - відповів Пєсков.