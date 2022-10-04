WP: Чому план Маска для України непрактичний і аморальний

Ілон Маск досяг фантастичного успіху в будівництві електромобілів і в запуску космічних ракет. Але той факт, що він найбагатша людина світу, зовсім не означає, що він здатний вирішити будь-яку проблему в світі.

І Маск довів це своїм «школярським» повідомленням в Twitter , в якому виклав власний мирний план для України. Про це в статті для Washington Post пише старший науковий співробітник Council on Foreign Relations Макс Бут. Зокрема, Маск запропонував провести повторні голосування в анексованих регіонах під наглядом ООН , після яких Росія повинна буде піти, якщо такою буде воля людей. Крим, на думку мільярдера, повинен формально стати частиною РФ , «як це було з 1783 року аж до помилки Хрущова». Поставки води в анексований Крим повинні бути гарантовані. А Україна - зберегти нейтральний статус.