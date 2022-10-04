WP: Чому план Маска для України непрактичний і аморальний
Американський мільярдер, вочевидь, лише добивається шуму навколо себе, але йому також варто звернути увагу не лише на російські фальшиві «референдуми», а й на цілком легітимні голосування в Україні, які відбулися раніше, інформує
Ілон Маск досяг фантастичного успіху в будівництві електромобілів і в запуску космічних ракет. Але той факт, що він найбагатша людина світу, зовсім не означає, що він здатний вирішити будь-яку проблему в світі.
І Маск довів це своїм «школярським» повідомленням в Twitter, в якому виклав власний мирний план для України. Про це в статті для
Бут пише, що ці пропозиції Маска на стільки переповнені ілюзіями і невіглаством, що Twitter ще кілька днів буде про них говорити. Президент міністр закордонних справ України обоє написали повідомлення з протестом проти легковажних пропозицій мільярдера віддати частину їхньої країни. Загальну реакцію добре підсумувала одна з пародійних сторінок: «Ілон Маск втручається у ситуацію між Росією і Україною, тому що він сам експерт з провальних поглинань». Бут вказує на ненаситну любов американського мільярдера до уваги. І, швидше за все, саме цього він і добивався своїми повідомленнями. Однак, варто вказати на те, що запропонований ним план не практичний і не моральний.