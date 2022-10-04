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2022-10-04
Море трупів, десятки танків та бронемашин: свіже зведення втрат окупантів в Україні за добу
Збройні Сили України продовжують знищувати ворогів на українській землі. За час повномасштабної російсько-української війни наші захиснили ліквідували понад 60 800 російських окупантів, 2 424 ворожих танків і ще тисячі одиниць іншої військової техніки, інформує
Про загальні бойові втрати противника станом на 4 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:
- особового складу ? близько 60800 (+370) осіб ліквідовано,
- танків ? 2424 (+44) од,
- бойових броньованих машин ? 5018 (+27) од,
- артилерійських систем – 1407 (+2) од,
- РСЗВ – 340 (+2) од,
- засоби ППО ? 177 (+1) од,
- літаків – 266 (+1) од,
- гелікоптерів – 228 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2),
- крилаті ракети ? 246 (+0),
- кораблі /катери ? 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од,
- спеціальна техніка ? 131 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Ліза Бровко, Апостроф