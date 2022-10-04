Море трупів, десятки танків та бронемашин: свіже зведення втрат окупантів в Україні за добу

Збройні Сили України продовжують знищувати ворогів на українській землі. За час повномасштабної російсько-української війни наші захиснили ліквідували понад 60 800 російських окупантів, 2 424 ворожих танків і ще тисячі одиниць іншої військової техніки, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати противника станом на 4 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу ? близько 60800 (+370) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2424 (+44) од,
  • бойових броньованих машин ? 5018 (+27) од,
  • артилерійських систем – 1407 (+2) од,
  • РСЗВ – 340 (+2) од,
  • засоби ППО ? 177 (+1) од,
  • літаків – 266 (+1) од,
  • гелікоптерів – 228 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2),
  • крилаті ракети ? 246 (+0),
  • кораблі /катери ? 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од,
  • спеціальна техніка ? 131 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.


Ліза Бровко, Апостроф





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