Море трупів, десятки танків та бронемашин: свіже зведення втрат окупантів в Україні за добу

Збройні Сили України продовжують знищувати ворогів на українській землі. За час повномасштабної російсько-української війни наші захиснили ліквідували понад 60 800 російських окупантів, 2 424 ворожих танків і ще тисячі одиниць іншої військової техніки, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати противника станом на 4 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

особового складу ? близько 60800 (+370) осіб ліквідовано,

танків ? 2424 (+44) од,

бойових броньованих машин ? 5018 (+27) од,

артилерійських систем – 1407 (+2) од,

РСЗВ – 340 (+2) од,

засоби ППО ? 177 (+1) од,

літаків – 266 (+1) од,

гелікоптерів – 228 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2),

крилаті ракети ? 246 (+0),

кораблі /катери ? 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од,

спеціальна техніка ? 131 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.