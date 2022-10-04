Україна офіційно відмовилася від переговорів із Путіним

Україна офіційно відмовилася від будь-яких переговорів із президентом країни-терориста Росії Путіним.

Про це свідчить указ президента України №679/2022, інформує Апостроф.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року "Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".

У документі зазначено, що за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача й членів Ради національної безпеки і оборони України, РНБО вирішила, що Київ не проводитиме жодних переговорів із Путіним.

"Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним", - написано в тексті рішення.


Ліза Бровко, Апостроф





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