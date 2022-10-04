Скільки російських військових баз та складів знищено у вересні: інфографіка та карта

Українські бійці продовжують боротися за власну незалежність, у тому числі і знищуючи склади військової ворожої техніки разом з окупантами - за вересень було знищено не менше 159 об'єктів рашистів на окупованих територіях, інформує Апостроф .

Про це свідчить інфографіка, опублікована UA War Infographics у Telegram-каналі.

Так, згідно інфографіки, українські бійці позбавили російських окупантів 97 складів із боєприпасами та 62 військові бази.

При цьому, більше всього об'єктів було знищено на території тимчасово окупованої Херсонської області. Немало втрат окупанти також зазнали і в Донецькій області. Окрім цього, ворожі склади також були знищені у Запорізькій та Харківській областях.