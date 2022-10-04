Скільки російських військових баз та складів знищено у вересні: інфографіка та карта

Українські бійці продовжують боротися за власну незалежність, у тому числі і знищуючи склади військової ворожої техніки разом з окупантами - за вересень було знищено не менше 159 об'єктів рашистів на окупованих територіях, інформує Апостроф.

Про це свідчить інфографіка, опублікована UA War Infographics у Telegram-каналі.

Так, згідно інфографіки, українські бійці позбавили російських окупантів 97 складів із боєприпасами та 62 військові бази.

При цьому, більше всього об'єктів було знищено на території тимчасово окупованої Херсонської області. Немало втрат окупанти також зазнали і в Донецькій області. Окрім цього, ворожі склади також були знищені у Запорізькій та Харківській областях.


Марія Швець, Апостроф





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Блок рекламы


Похожие новости
Хотіли "віджати" екіпірування: в росії мобілізовані віддубасили кадрових військових, 20 постраждалихХотіли "віджати" екіпірування: в росії мобілізовані віддубасили кадрових військових, 20 постраждалих
ЗСУ ввійшли до ще одного села на Херсонщині: відео та картаЗСУ ввійшли до ще одного села на Херсонщині: відео та карта
ЗСУ продовжують гнати ворога на Херсонщині та Луганщині: карта бойових дійЗСУ продовжують гнати ворога на Херсонщині та Луганщині: карта бойових дій
ЗСУ звільнили Борову в Харківській області: картаЗСУ звільнили Борову в Харківській області: карта
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 3 жовтняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 3 жовтня
У Німеччині неподалік місця тренування українських військових помітили дрониУ Німеччині неподалік місця тренування українських військових помітили дрони
ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині: відео та картаЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині: відео та карта
Українські бійці просунулися на Херсонщині, відтіснивши ворога: фото та картаУкраїнські бійці просунулися на Херсонщині, відтіснивши ворога: фото та карта
Війська РФ спробували наступати на Козачу Лопань: картаВійська РФ спробували наступати на Козачу Лопань: карта
У ЗСУ розповіли, скільки Білорусь утримує військ біля українського кордонуУ ЗСУ розповіли, скільки Білорусь утримує військ біля українського кордону
Последние новости
Подгружаем последние новости