Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджено фермерське господарство

На щастя, обійшлося без жертв.

Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджено фермерське господарство
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Російські окупаційні війська у понеділок, 4 жовтня, осбтріляли з артилерії Великописарівську громаду Сумської області, інформує ДПСУ.

"Протягом дня на території громади розірвалося близько десятка ворожих снарядів. Окупанти вели вогонь з боку російського населеного пункту Козинка. Внаслідок обстрілів пошкоджене фермерське господарство одного з населених пунктів громади. На щастя, обійшлося без жертв серед людей", - йдеться у повідомленні.

Російські війська регулярно обстрілюють прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей з артилерії, мінометів.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти зранку недорахувались понад 300 солдатів, літака та гелікоптера: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаОкупанти зранку недорахувались понад 300 солдатів, літака та гелікоптера: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Вцілілі під час визволення Лимана окупанти втекли до Щастя – ГайдайВцілілі під час визволення Лимана окупанти втекли до Щастя – Гайдай
Людей не вистачає: окупанти скаржаться на ситуацію в районі КремінноїЛюдей не вистачає: окупанти скаржаться на ситуацію в районі Кремінної
"Вся надія на Дугласа": окупанти побоюються, що за НАТО підуть воювати Шварценеггер та Сталлоне, Еллерт насмішив перехопленням"Вся надія на Дугласа": окупанти побоюються, що за НАТО підуть воювати Шварценеггер та Сталлоне, Еллерт насмішив перехопленням
Окупанти перекидають ракетні комплекси С-300 у бік МелітополяОкупанти перекидають ракетні комплекси С-300 у бік Мелітополя
Російські окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕСРосійські окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕС
Окупанти атакували Одещину «Іскандерами». Дві ракети влучили в промисловий об'єктОкупанти атакували Одещину «Іскандерами». Дві ракети влучили в промисловий об'єкт
Окупанти продовжили терор на Дніпропетровщині: через обстріл тисячі громадян залишилися без світла, фотоОкупанти продовжили терор на Дніпропетровщині: через обстріл тисячі громадян залишилися без світла, фото
У Маріуполі окупанти готуються до проведення мобілізації, на вулицях перевіряють документи чоловіківУ Маріуполі окупанти готуються до проведення мобілізації, на вулицях перевіряють документи чоловіків
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Последние новости
Подгружаем последние новости