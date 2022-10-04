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2022-10-04
Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджено фермерське господарство
На щастя, обійшлося без жертв.
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Російські окупаційні війська у понеділок, 4 жовтня, осбтріляли з артилерії Великописарівську громаду Сумської області, інформує
"Протягом дня на території громади розірвалося близько десятка ворожих снарядів. Окупанти вели вогонь з боку російського населеного пункту Козинка. Внаслідок обстрілів пошкоджене фермерське господарство одного з населених пунктів громади. На щастя, обійшлося без жертв серед людей", - йдеться у повідомленні.
Російські війська регулярно обстрілюють прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей з артилерії, мінометів.
Анна Конюченко, ZN.ua