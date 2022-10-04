Бербок про пропозицію Путіна відновити переговори: "Це протилежно до миру"

На прохання припинити агресію Кремль відповідає лише новими звірствами, наголошують в Берліні, інформує ZN.ua.

Бербок про пропозицію Путіна відновити переговори:
© Annalena Baerbock/Facebook

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сумнівається, що на цьому етапі війни можна вийти з неї шляхом лише переговорів України та Росії. Під час інтерв'ю Neue Osnabrucker Zeitung вона зауважила, що подібні пропозиції російського президента Владіміра Путіна є протилежними миру.

"Його пропозиція звучала приблизно так: "Ми пограбуємо вашу країну, поневолимо ваших громадян, а потім ви зможете підписати мир". Це протилежно до миру. Це терор і несвобода", - зауважила Бербок.

Вона нагадала, що від 24 лютого країни та різні міжнародні організації просять Путіна припинити бомбардування України, та відповідає він протилежним.

"Єдина відповідь російського президента - нові звірства", - сказала вона.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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