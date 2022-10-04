Польща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в Україні

Польські фахівці допомагатимуть українським правоохоронцям, інформує ZN.ua.

Польща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в Україні
© Getty Images

Польща готує нову місію експертів, які разом з українськими правоохоронцями займатимуться фіксацією воєнних злочинів російських військових в Україні. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Про прибуття польських фахівців до України під час зустрічі домовилися генеральний прокурор України Андрій Костін та міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро.

«Для нас надзвичайно цінна підтримка Польщі, яка разом з Литвою стала співзасновницею Спільної слідчої групи (JIT) для забезпечення скоординованого розслідування злочину агресії та інших воєнних злочинів на території України, вчинених у ході збройної агресії РФ. Ми разом працюємо на шляху відновлення справедливості», – сказав Андрій Костін.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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