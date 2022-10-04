Росію не можуть витурити з ООН: названо дві причини

Росію не можуть витурити з ООН: названо дві причини

"Навіть така "беззуба" організація як ООН зафіксувала факт абсолютної відсутності події під назвою "анексія територій".

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи те, що відбувається в ООН. Зазначимо, що ООН опинилася фактично у безвиході – росія ветує рішення щодо України, при цьому вигнати її поки що неможливо.

І на це є кілька причин.

«Перше – це гроші, які Росія витрачає на міжнародні інституції. Друге – це абсолютна відсутність за ці роки сформованого лідерства у міжнародних інститутах. Тяжко, якщо ти за своєю природою людина другого, нелідерського плану. Другого, третього, четвертого ешелону. Важко у кризових ситуаціях сказати: "Ні, ми змінимо традиційні правила". А з іншого боку, важко відмовитися від грошей, які Росія дуже довго витрачала на різні заходи, які біля цих організацій, усередині організацій проводилися», - заявив Подоляк в інтерв'ю «Уніан» .

Михайло Подоляк

За його словами, росію інтегровано в оплату різних сесій, конкурсів, що дозволяло заробляти гроші тим чиновникам, які ефективно виглядали в пропагандистських заходах російської федерації.

Проте, наголошує Подоляк, є нюанс.

«Росію сьогодні практично повністю дискредитовано і в цих органах, і з погляду використання їх традиційно як майданчиків, де вона може свою позицію висловлювати», - зазначив представник ОП.

Також Михайло Подоляк підкреслив, що треба розуміти, що лише сильні люди можуть приймати сильні рішення, а сьогодні багато міжнародних інститутів та багато країн очолюють люди, які не відповідають новому виклику. Також представник ОП висловив упевненість, що після війни на Росію чекає вигнання.

Радбез ООН

«Вона платитиме виплати не лише нам, а й іншим країнам. Ця країна має бути опущена максимально. Вигнано з усіх органів, де вона заважає», - наголосив Подоляк.


Катерина Петренко, politeka.net





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