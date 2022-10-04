Путінська мобілізація ще більше підірве російську економіку – Politico

Москва не має плану збереження суспільства на випадок війни і немає ким зайняти робочі місця тих, хто втік або був призваний до армії, інформує ZN.ua.

Путінська мобілізація ще більше підірве російську економіку – Politico
© Getty Images

Російському президенту Владіміру Путіну цілком імовірно вдасться мобілізувати 300 тисяч резервістів для війни в Україні. Але з моменту оголошення мобілізації близько 360 тисяч чоловіків уже виїхали до Грузії та Казахстану, а незліченна кількість – до інших країн. Простіше кажучи, чим більше Кремль мобілізує, тим більше чоловіків намагатимуться покинути країну, і це має величезні наслідки для економіки. І у Росії немає жодного плану розв’язання цієї проблеми. Про це йдеться у публікації видання Politico.

Чоловіки, які зараз залишають Росію, працездатного віку – їхній від’їзд є величезною втратою для збройних сил. Але як мобілізація, так і втеча такої кількості людей створять ще одну проблему – відсутність кваліфікованих працівників у кожному секторі. І в країні немає встановленої системи безперервності суспільства під час війни.

Швеція та Фінляндія вже давно мають детальні плани того, як підтримувати економіку у випадку війни. З огляду на те, що сьогодні багато важливих послуг надаються приватними компаніями, складання таких планів стало ще складнішим. Однак, очевидно, що в Росії немає такого плану спадкоємності суспільства. І не вистачає жінок, які можуть швидко втрутитись і зайняти роботу чоловіків, які були мобілізовані або втекли з країни.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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