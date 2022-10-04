Верховний лідер Ірану звинувачує США та Ізраїль у заворушеннях

Верховний лідер Ірану звинуватив США та Ізраїль у протестах, які охопили країну після смерті затриманої поліцією дівчини.

У своєму першому публічному коментарі щодо заворушень аятолла Алі Хаменеї заявив, що заворушення були організовані «заклятими ворогами Ірану та їхніми союзниками» — США та Ізраїлем.

«Я чітко кажу, що ці заворушення та відсутність безпеки були спровоковані Америкою та окупаційним фальшивим сіоністським режимом Ізраїлю, а також оплачуваними ними агентами за допомогою деяких зрадницьких іранців за кордоном» — заявив він.

Сьогоднішні протести, які охопили всю країну, стали наймасовішими за останнє десятиліття. У своєму зверненні до правоохоронців він закликав їх «бути готовими до більшого».

В США заявили, що «приголомшені» насильницькою реакцією на протести. Такої ж думки дотримується і Велика Британія. У понеділок посла Ірану викликали до британського МЗС, аби через ного повідомити керівникам у Тегерані, що замість шукати винних у заворушеннях за межами країни, їм варто взяти на себе відповідальність за свої дії та дослухатися до стурбованості свого народу.

Нагадаємо, що 22-річна Махса Аміні впала в кому через кілька годин після того, як 13 вересня в Тегерані її затримала поліція моралі за нібито порушення суворого закону, який вимагає від жінок покривати волосся хіджабом або хусткою. Через три дні вона померла.

Смерть дівчини спровокувала акції протесту по всій країні. Жінки очолили протести, розмахуючи своїми хустками в повітрі або підпалюючи їх під скандування: «Жінка, життя, свобода» та «Смерть диктатору». Правоохоронці жорстко придушують акції, застосовуючи силу та зброю.

Організація Iran Human Rights, заснована в Норвегії, заявила в неділю, що наразі сили безпеки вбили щонайменше 133 людини. Серед них 41 протестувальник загинувпід час зіткнень у Захедані в п'ятницю.

За даними державних ЗМІ, загинули понад 40 осіб, у тому числі співробітники служби безпеки.