Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!

Бізнесмен пояснив, що переймається за людство через небезпеку ядерної війни, інформує ZN.ua.

Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!
© wikipedia

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск виправдався за свій допис у мікроблозі Twitter щодо «мирного плану» для Росії та України, який передбачав фактично капітуляцію нашої країни, що викликало бурхливу реакцію читачів.

«На даний момент SpaceX витратив на підключення та підтримку Starlink в Україні ~80 мільйонів доларів. Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, що ми за Україну», — написав Маск у новому дописі.

Водночас він додав, що на його думку спроба повернути Крим призведе до невдачі, масових смертей та ризику ядерної війни.

«Це було б жахливо для України та Землі!», — наголосив він.

SpaceX’s out of pocket cost to enable & support Starlink in Ukraine is ~$80M so far. Our support for Russia is $0. Obviously, we are pro Ukraine.

Trying to retake Crimea will cause massive death, probably fail & risk nuclear war. This would be terrible for Ukraine & Earth.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Напередодні керівник Tesla викликав гнів українців через свою пропозицію Україні сісти за стіл переговорів з Путіним і назавжди поступитись Кримом.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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