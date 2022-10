Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск виправдався за свій допис у мікроблозі Twitter щодо «мирного плану» для Росії та України, який передбачав фактично капітуляцію нашої країни, що викликало бурхливу реакцію читачів.

«На даний момент SpaceX витратив на підключення та підтримку Starlink в Україні ~80 мільйонів доларів. Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, що ми за Україну», — написав Маск у новому дописі.

Водночас він додав, що на його думку спроба повернути Крим призведе до невдачі, масових смертей та ризику ядерної війни.

«Це було б жахливо для України та Землі!», — наголосив він.

SpaceX’s out of pocket cost to enable & support Starlink in Ukraine is ~$80M so far. Our support for Russia is $0. Obviously, we are pro Ukraine.



Trying to retake Crimea will cause massive death, probably fail & risk nuclear war. This would be terrible for Ukraine & Earth.