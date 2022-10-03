Der Spiegel: ЄС збирається тренувати 15 тисяч солдатів з України
Раніше Берлін був проти таких місій підготовки українських військових, боячись, що це зробить Німеччину стороною конфлікту з Росією, але тепер всі сумніви в Європі випарувалися, інформує
Тренувальна місія ЄС, націлена допомогти військовим України оборонятися проти російських загарбників, нарешті вимальовується. Країни-учасниці на робочому рівні домовилися, що хочуть провести підготовку 15 тисяч українських солдатів за кордоном, і це потрібно зробити якомога швидше.
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