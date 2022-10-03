Der Spiegel: ЄС збирається тренувати 15 тисяч солдатів з України

Раніше Берлін був проти таких місій підготовки українських військових, боячись, що це зробить Німеччину стороною конфлікту з Росією, але тепер всі сумніви в Європі випарувалися, інформує ZN.ua.

Der Spiegel: ЄС збирається тренувати 15 тисяч солдатів з України
© Міноборони України

Тренувальна місія ЄС, націлена допомогти військовим України оборонятися проти російських загарбників, нарешті вимальовується. Країни-учасниці на робочому рівні домовилися, що хочуть провести підготовку 15 тисяч українських солдатів за кордоном, і це потрібно зробити якомога швидше.

Про це пише Der Spiegel з посиланням на власні джерела. Дипломати, які беруть участь в обговоренні ініціативи, розповіли виданню, що три тисячі українських військових також пройдуть додаткову підготовку для розвідників і командирів. Тренувальна місія, ідею якої верховний комісар ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель озвучив в кінці серпня, може бути затверджена вже в жовтні. Дипломати ЄС повідомили Der Spiegel, що після того справи будуть просуватися вперед значно швидше.


Лесь Димань, ZN.ua





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