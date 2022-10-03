Україна пропонує США дані про майбутні удари по військам РФ у обмін на ракети ATACMS – CNN

Український уряд пропонує Сполученим Штатам Америки постійно надавати повну інформацію про заплановані удари по позиціях російських військ, щоб усе ж отримати далекобійні ракети ATACMS, що летять на відстань до 270 кілометрів. Про це пише CNN із посиланням на кілька джерел, близьких до обговорення.

У виданні пояснили, що ця прозорість може надати США право ветувати певні атаки українських бійців по армії РФ . Таким чином Україна прагне переконати адміністрацію президента Джо Байдена, що не використовуватиме озброєння для обстрілів території Росії.