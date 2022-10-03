Україна пропонує США дані про майбутні удари по військам РФ у обмін на ракети ATACMS – CNN

Водночас, Штати не хочуть стати безпосереднім учасником війни і переймаються про рівень своєї залученості, інформує ZN.ua.

Україна пропонує США дані про майбутні удари по військам РФ у обмін на ракети ATACMS – CNN
© Getty Images

Український уряд пропонує Сполученим Штатам Америки постійно надавати повну інформацію про заплановані удари по позиціях російських військ, щоб усе ж отримати далекобійні ракети ATACMS, що летять на відстань до 270 кілометрів. Про це пише CNN із посиланням на кілька джерел, близьких до обговорення.

У виданні пояснили, що ця прозорість може надати США право ветувати певні атаки українських бійців по армії РФ. Таким чином Україна прагне переконати адміністрацію президента Джо Байдена, що не використовуватиме озброєння для обстрілів території Росії.


Максим Царук, ZN.ua





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