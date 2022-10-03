Politico: Угорщина, Греція, Кіпр і Мальта гальмують ухвалення нових санкцій ЄС проти Росії

Позиція Будапешту навряд чи когось дивує, на відміну від інших трьох країн, які бояться, що санкції потоплять їхні доходи від танкерних перевезень російської нафти, інформує ZN.ua.

Politico: Угорщина, Греція, Кіпр і Мальта гальмують ухвалення нових санкцій ЄС проти Росії
© Радио Свобода

Посли країн ЄС зустрінуться сьогодні для обговорення нового пакету санкцій проти Росії, найбільш вагомим компонентом якого буде обмеження ціни на російську нафту, яка експортується морем. Цей крок в цілому був погоджений країнами G7. І його потрібно нарешті втілити.

Як пише Politico, ЄС відчуває дедалі більший тиск вимог, щоб він виконав свою обіцянку про швидку і рішучу відповідь на поведінку Москви останнім часом, особливо після того, як Владімір Путін минулої п’ятниці проголосив про анексію чотирьох областей України. Однак, шість дипломатів розповіли Politico, що низка країн досі створює перешкоди. Те, що серед них Угорщина, вже не дивує. Але протестують також Кіпр, Греція і Мальта, чиї флоти танкерів транспортують більшу частину російської нафти.

Чи ризикне Угорщина зробити так, щоб затягнути схвалення пакету санкцій? Це питання цікавить багатьох дипломатів, які вказують на компроміс, запропонований у неділю Європейською Радою на чолі з Чехією. Він вже вирішує багато занепокоєнь Будапешта. Серед іншого, угорська сторона наполягала на тому, щоб їй дозволили реекспортувати російську нафту в сусідні країни ЄС. Адже Угорщина досі отримує поставки через нафтопроводи. Єврокомісія, а також країни ЄС, занепокоєні тим, що це дасть Будапешту нечесну перевагу на єдиному ринку. Багато хто вважає, що Будапешт і так отримав достатньо, коли для нього зробили виключення і дозволили отримувати російську нафту через «трубу».

Дипломатів насторожили слова угорського постійного представника на зустрічі в п’ятницю про те, що його країна має низку відкритих питань, через які вона може бути не готовою підтримати рішення про санкції до зустрічі лідерів країн ЄС в кінці цього тижня. За словами одного з дипломатів, складається враження, що «Угорщина просто намагається витиснути якомога більше». Інший високопоставлений дипломат сказав, що Угорщині варто пам’ятати, що якщо вона перестарається, інші країни ЄС можуть застосувати схожі тактики і запровадити нові мита на нафту, яка постачається через нафтопроводи. Власне, для цього не потрібна одностайність, вистачить і більшості голосів в Європейській Раді. Тож Будапешт не зможе накласти вето.


Лесь Димань, ZN.ua





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